Jamkhandi jailer fight: ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು,ಸಂಯಮ ಕಲಿತು ಬದಲಾಗಲೆಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಲರ್ ಎಡಗೈ ಕೂಡ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಘಟನೆ? ನಡೆದದ್ದಾರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ?ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Jamkhandi jailer fight: ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ.ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ ತಂಡ. ಹೌದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಕಾರಾಗೃಹ.ಹೌದು ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಜಮಖಂಡಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜೈಲರ್ ವಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂಜೆ ಕೈದಿಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೋದ ಜೈಲರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈದಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಜೈಲರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ವೇಳೆ ಎಡಗೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗೊಂಡಿದೆ.ಮೈಗೆಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲರದ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೈಲರ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಈ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಲಿಂಹಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಡಕಾಯಿತಿ,ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು.ಕಳೆದ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ,ಫಯಾಜ್ ಮಕಾಂದಾರ್, ಸಚೀನ ನಾಕ್ಕೋಡಿ , ಅರ್ಫಾತ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಬವಾಗಿದೆಯಂತೆ.ಆ ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಬಾರದೆಂದು ಜೈಲರ್ ವಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ್ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಜೈಲರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ,ಫಯಾಜ್ ಮಕಾಂದಾರ್, ಸಚೀನ ನಾಕ್ಕೋಡಿ , ಅರ್ಫಾತ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ,ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು,ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಜೈಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲರ್ ಮೇಲೆಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ.ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.
