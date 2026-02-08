ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಜಪಾನಿನ ಮಹಿಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಯಾವುದೋ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಬಸ್ ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಟನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಟನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
