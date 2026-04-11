ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರಬೇಕು!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು.. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.. ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದ ದಳಪತಿಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು
93ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಗರ್ಜಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ ಗೆಲ್ಲಿಸೊದಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 20 ವರ್ಷ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋದಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಮೋದಿಯವರು ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದೆ. ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಏಟಿನ ಮೇಲೆ ಏಟು ತಿಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರು..
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು.. ಜಿಬಿಎ ಮಾಡಿರೋದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಜನರು ಮರೆಯಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದಿರೋ ಜಿಬಿಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಿಖಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೀಗಿತ್ತು...
G - ಗಾರ್ಬೇಜ್ (ಕಸದ ನಗರ)
B - ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ (ಗುಂಡಿಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು)
A - ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ (ಇ-ಖಾತಾ ಹಗರಣ)
ಇವಿಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೆಟ್ರೋ, ಫ್ಲೈ ಓವರ್, ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೈಡೆಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರೋ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಿಸಲು ನಾವೇ ಬರಬೇಕು. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ರು.ಜಿಬಿಎ ಐದುವಲಯಕ್ಕೂ ಐವರು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದಳಪತಿಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.