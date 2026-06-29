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ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾ..? Gen Z ಯುವತಿಯರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಲು ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ Z Gen ಗಳಿಗೆ ಕೆಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ ಜಿನಾಲ್‌ ಮೋದಿ "ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯತ್ವ"ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುವತಿಯರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಜನ್‌ಗಳು ಶಾಕ್‌ ಅಗಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 29, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:26 PM IST
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾ..? Gen Z ಯುವತಿಯರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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