/ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾ..? Gen Z ಯುವತಿಯರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ

Jinal Modiii viral reels : ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 'ವೈರಲ್' ಆಗುವುದೊಂದೇ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಹೌದು.. ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವತಿ ಜಿನಾಲ್ ಮೋದಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ ತಪ್ಪೋ.. ಅಥವಾ ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯುವತಿಯರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು..
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ ತಪ್ಪೋ.. ಅಥವಾ ಸರಿ ಎಂಬ ಜಿನಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯುವತಿಯರು.. ಸರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತೀರಾ.. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುವತಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ತುಣುಕುಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ (Views) ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿವಾದವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಧುನಿಕ ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..