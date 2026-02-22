English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಾಡಿಯ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಡೆ: ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತರ ಪರ ನಿಂತ ಮಾಧ್ಯಮ

ಹಾಡಿಯ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಡೆ: ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತರ ಪರ ನಿಂತ ಮಾಧ್ಯಮ

ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಓದು ಬರಹ ಬರಹ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಸೊರಗಿ ಹೊದವರು‌. ಅದೇಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ದಾವಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ‌ ಕೊಡಗಿನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು. ಕೊಡಗಿನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾದ್ರು ಏನು ಅಂತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 02:12 PM IST
  • ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆ
  • ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆ... ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು....ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಿರಿಜನರು.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮಿಪದ ದುಬಾರೆ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿ... 

ಹೌದು.. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ದುಬಾರೆ ಆನೆಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜನರ ಹಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು  ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಡೆ ಹಾಡಿ ಕಡೆ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಡಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಗಿರಿಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದರು.ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ದುಬಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ರಾತ್ರಿಗಳು ದನಗಳು ,ಮೇಕೆಗಳು ಶಾಲೆಯ ವೆರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಗಣಿ ಎತ್ತುವುದೇ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ದುಬಾರೆ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 180 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.ಕೆಲವರು ಹರಕಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ 42 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ  ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ 180 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಮನೆ ನೀಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಗಿರಿಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲೂ ಸಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತ್ತು ಸತ್ಯ.

