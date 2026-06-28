/ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಹರಿದ ನೆತ್ತರು : ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.ಜೆಪಿ ನಗರದ ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ರಾಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಲ್ಮುರ್ಕ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಪುರ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಾಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಲ್ಮುರ್ಕ ಜೆಪಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಐದಾರು ಮಂದಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರಾಜುನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಸಾರಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರಾಜು ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ರಾಜು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಜೆಪಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಂತಕರಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ರಾಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಲ್ಮುರ್ಕ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈತನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆಯತ್ನ, ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
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ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ ರಾಜು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜೆಪಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಪಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿ ಸಹಚರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಜನರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ.