/ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ: ಆರ್‌. ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಲೂಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಗರಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಕಸಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಸದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈಗ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ನೇರ ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ದಿನವೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶೋಕ್, "ಅವರನ್ನೇನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲೀನ್ಚೀಟ್ ಸಿಗದ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಸದನ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅವರು, ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಬಿದ್ದು ಕೋಮಾ ತಲುಪಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಸದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ' ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.