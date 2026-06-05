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  • / DK Shivakumar Cabinet: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಿಂದಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ! ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನ?

DK Shivakumar Cabinet: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಿಂದಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ! ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನ?

KH Muniyappa-Ramalinga Reddy: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ತೋರಿದ ಅವರು, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:28 PM IST
DK Shivakumar Cabinet: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಿಂದಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ! ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನ?

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Prajwal B

Prajwal B

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