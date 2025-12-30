ಅದೊಂದು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.. ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪಲ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ವಾಹಿನಿಯ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಢಾಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಢಾಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದೇವು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು.ಆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು 14 ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೇವು. ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಕಮುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್ ಇವರೇ!
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕದಿಂದ ಸೋತು ಹೋದೇವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಟ ನೋಡಿ ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಶಾಲೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಆಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಔಟ್, ಕಾರಣ?
ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಶಾಲೆಯವರು ನನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಜರ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನನಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲು ಆಗದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.