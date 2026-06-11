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Kadugodi Child Crime: ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಮಧುಬಾಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್! ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂ*ದಿದ್ದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ ಅಂದರ್!

Vennela Child Case: ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದಾಗಿ, ಕನಿಕರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕೂಡಾ ಅಂದರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:51 PM IST
Kadugodi Child Crime: ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಮಧುಬಾಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್! ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂ*ದಿದ್ದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ ಅಂದರ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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