Kadugodi Murder Case: ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮಗು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ (Kadugodi Child Murder Case) ದಿನ ಹೋದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟಿ ಆಸೆಗಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂದ ಐನಾತಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಾಳಿಗೆ ಮಧುಬಾಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಂತಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕೊನೆಗೂ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಕೊನೆಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದಾಗಿ, ಕನಿಕರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ (Priyanka Arrest) ಕೂಡಾ ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದವಳು ಅಂದರ್!
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷ ಬಾಲಕಿ ವೆನಿಲ್ಲಾಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಿಯಕರ"ನಾಗಿ ಮಗು ಕೊಂದ "ಪ್ರಿಯಾಂಕ"
ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಕಾಡುಗೋಡಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷದ ವೆನ್ನಿಲಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆ ಸಾವನ್ನು ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಇಬ್ಬರೂ "ಮಗು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಸತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಈ ಸಾವು ಸಹಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲದಾದರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಲು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಕೊನೆಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗಿಂದಲೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲು
ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸತತ ತನಿಖೆ, ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.