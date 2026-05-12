ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತವೊಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಬಳಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಫೋಟಕ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಚು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ.ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದಂತೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಭೀಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಲ್ಲದೆ, ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟೊನೇಟರ್ ಇಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಜಾಲ ಹೆಣೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಹಳಿತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.