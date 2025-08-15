English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ : ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯೇ ರೋಚಕ

ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ.. ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹಿ..ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8 ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ 91 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯೇಜಿಸಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶರಣರ ನಾಡಿನ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 15, 2025, 08:31 PM IST
    • ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಶಿವೈಕ್ಯ
    • ದಾಸೋಹ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾದ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರವ ಮೌನ
    • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ.

ಆರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ : ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯೇ ರೋಚಕ

ಕಲಬುರಗಿ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಂಟನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರ ತಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ 1993 ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರ ಅಗಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಮಾಡಿದವರು ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು, 1971 ರಲ್ಲೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.. ಬಳಿಕ ಎಂಬಿಎ, ಎಂಸಿಎ, ಎಮ್‌ಟಿಎ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಮಹಾದೇವಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕ ಬಿಸಿಎ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗೋದುತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಬಿ.ಇಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಗೋದುತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಮಲಾ ಪಿಯು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾ ದಾಸೋಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು

ಆದರೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ‌‌. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂದು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ  ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿಕೆಶಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಮಠದ ಪರಂಪರೆನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಡಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು.. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಹ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.. 1934 ರಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಅಂಥಹದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾಲಕಿಯರು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..

1903 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ  ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ‌ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೆನೇ ಇರಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ  ಕ್ರಾಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

