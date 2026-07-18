/ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಅಂಧ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ!

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸರಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಕಟ್ಟಡವು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂಧ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವು ಹಲವೆಡೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಹಲವೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಟ್ಟಡದ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೆ, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಗತಿ ಏನು? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿರುಕಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದಂತೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಳಪೆತನವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಹಾ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವ KRIDL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.