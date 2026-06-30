/ಸೈನಿಕನಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ!

ಬೀದರ್: ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಸ್ವಂತ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮರುಕವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ.ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡಿದ ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ನಿನ್ನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು, ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿದ್ದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ, ತನ್ನದೇ ಪತ್ನಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.ಗಂಡನ ಮೋಸದಾಟಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 26 ವರ್ಷದ ಸಂಜನಾ, ಇದೀಗ ಹೆಣವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ಗೊಂಬೆಯಂತಿದ್ದಳ ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಕಾಯುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕ ಅಂತಾ ಸಂಜನಾ ನಂಬಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಭಗವತ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೆಗಾಂವ್ ಮೂಲದ ಭಗವತ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜೋಧ್ಪುರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದ. ಜೂನ್ 25ರಂದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಬೀದರ್ನ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ, ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಾಗೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಂದು ಸಂಜನಾಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಭಗವತ್. ಮೊದಲು ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದೇಶ್ವರಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಸಂಜನಾಳ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ದರೋಡೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಆರೋಪಿ ಭಗವತ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸಂಜನಾ, ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ...
ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಭಗವತ್ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬೇರೊಂದು ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜನಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 1, 2024ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಮಗಳನ್ನ ಭಗವತ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಬೆರೆಸಿ ಸಂಜನಾಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಟಾನಿಕ್ ಕುಡೊಯೋಕೆ ಅಂತಾ ಸಂಜನಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನಂತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಟಾನಿಕ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಮೊದಲೇ ಗಂಡನ ಕಳ್ಳಾಟ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದು ಪಾರಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಸೈನಿಕ ಭಗವತ್, ಆತನಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಆತನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಯುವತಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೃತ ಸಂಜನಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕನೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು.ಆದರೆ, ಈಗ ಆಕೆಯ ಬದುಕು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.