Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kalaburagi
  • /ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಸ್ಮ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!

ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಸ್ಮ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪದೇಪದೇ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಮೋಟಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 15, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:07 PM IST
ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಸ್ಮ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ..! 20 ಕಿ.ಮೀ. ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು.. ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ..?
Attack on tourist Family1 hr ago
2
Anirudh Ravichander1 hr ago
3
Drunken Excise Inspector1 hr ago
4
counterfeit currency scam2 hrs ago
5
Karnataka2 hrs ago