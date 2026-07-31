/ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್: ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ 7 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಪತಿ!

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲದ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ 7 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ತಂದೆತನದ ಶಂಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಮನ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ (28) ಎಂಬಾತನೇ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದವರನ್ನು ರಾಜೇಶ್ವರಿ (24) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ 7 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಶ್ವಿನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಜುಲೈ 30ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8:30 ರಿಂದ 9:30ರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ, 7 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಆಶ್ವಿನಿ ತನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾದ ಆತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಸುಮನ ಪನ್ನೇಕರ್, "ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಕೆಯನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ (A-2) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.