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ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ನಂಟು, ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕ..! ಸಮೀರ್‌ ಬಂಧನ, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾವಲಸಿಗರ ಪತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ಇದೀಗ ಪಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲಿಟ್ ರೀಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 13, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:30 PM IST
ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ನಂಟು, ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕ..! ಸಮೀರ್‌ ಬಂಧನ, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ನಂಟು, ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕ..! ಸಮೀರ್‌ ಬಂಧನ, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ
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