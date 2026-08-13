/ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ನಂಟು, ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕ..! ಸಮೀರ್‌ ಬಂಧನ, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನಿಡಿದ್ದರು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವಲಸಿಗರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಜತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಮೀರ್ನನ್ನು ಆಂಟಿ ಟೇರರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಥಳಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪಳಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಎಕ್ಸಪೋಟ್ಸ್೯ ಬೀಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಖಾಕಿ ಪಡೆಗೆ ಸಮೀರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸ್ ಜತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಪೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಕಾಲ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಮುಖಾಂತರ ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನದೆಸಿದ್ದು ಸಮೀರ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮೀರ್ ವಿರುದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ವಷ್ಟೆ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ..