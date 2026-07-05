ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ವೊಂದು ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
KA 28 F 1985 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 84 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಸ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ ನಿಗಮದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಾಲಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವೇ ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬಸ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.