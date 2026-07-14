ಕಲಬುರಗಿ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಯಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಹೊರಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, 'ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
"ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಆಡುವುದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ" ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಬಳಸಿ ಜಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದ್ದು, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. "ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ! ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು.