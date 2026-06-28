Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kalaburagi
  • /ಡಿಕೆಶಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದೆ ಸಂಚು!: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ!

ಡಿಕೆಶಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದೆ ಸಂಚು!: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ!

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 28, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:11 PM IST
ಡಿಕೆಶಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದೆ ಸಂಚು!: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 'ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲಾ..!
Delhi YouTuber Gurman Singh Arrested33 min ago
2
Karnataka rains53 min ago
3
Karnataka weather forecast1 hr ago
4
Hardik pandya1 hr ago
5
ketan agarwal murder case1 hr ago