Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kalaburagi
  • /ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು: ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು: ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ (20) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಧರ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:44 AM IST
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು: ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಕಸ್‌: ಕೊನೆಗೂ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್‌! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 20 ಮಂತ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌
Karnataka New Ministers1 hr ago
2
elephant death1 hr ago
3
SWIGGY2 hrs ago
4
Maganur Basappa State Award2 hrs ago
5
Weight Loss Drink3 hrs ago