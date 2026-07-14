/ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ: ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಿತ್ತಾಟ, ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ!

ರಾಯಚೂರು: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಮೂಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳದ (ಕೊಳಾಯಿ) ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಕಿತ್ತಾಟ, ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ.
ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು?" ಎಂದು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, "ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲೇ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಲಿ?" ಎಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆ ಅಭಾವ, ಬತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ದವಡೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.