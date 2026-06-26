/ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ‌ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ರಣ ಬಿಸಿಲು, ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ..!

ಯಾದಗಿರಿ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ರಣ ಬಿಸಿಲು ಆವರಿಸಿದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನ್ನದಾತರು ಭಾರಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬಿಂದಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಜಮೀನಿಗಿಳಿದ ರೈತ ಈರಯ್ಯ!
ರಾಜನಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಳೆರಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ರಣ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಕರಕಲಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ತಂದ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಈರಯ್ಯ, ಈಗ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ತಂದು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅನ್ನದಾತ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ ನಾಗರಿಕರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ತೊಗರಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳು: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೈತರು ನಂಬಿದ್ದ ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಾತ
ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತರ ಕೂಗು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮಳೆರಾಯನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುನಿಸಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಯಾದಗಿರಿಯ ರೈತರು, ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.