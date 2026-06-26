Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kalaburagi
  • /ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ‌ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ರಣ ಬಿಸಿಲು, ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ..!

ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ‌ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ರಣ ಬಿಸಿಲು, ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ..!

ರಾಜನಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಳೆರಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 26, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:21 PM IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ‌ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ರಣ ಬಿಸಿಲು, ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ..!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ
Samantha Ruth Prabhu53 min ago
2
mobile number numerology1 hr ago
3
Natural Hair Dye1 hr ago
4
Mandya Muthathi Cauvery River Tragedy1 hr ago
5
Namma Metro Purple Line2 hrs ago