Kannada News 25/05/2026: ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೊಲೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ Zee Kannada Newsನಲ್ಲಿ.
ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯೂಸ್
HEAD LINE: ಹೆಣ ಬಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸರು ಬರಬೇಕು ಹೆಗ್ಗಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸರೇ ಬರಬೇಕು
ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಮನೆಮುಂದೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೆಗ್ಗಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರೇ ಬಂದು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ..ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊನೆಗೆ 112 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಣವನ್ನು ಡಿಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯೂಸ್
HEAD LINE: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಮನನೊಂದಿದ್ದಳು ಎಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಆಕೆ ಪಿಯುಸಿನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 369 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 365 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಳು ಇದರಿಂದ ಬೇಸತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಅದಾಗ್ಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬೆರೆನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯೂಸ್
HEAD LINE: ಮೇ 26ಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆಯಾ ಬ್ರೇಕ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆ ಸಂದೇಶ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಗಾಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
HEAD LINE: ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊಸರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.