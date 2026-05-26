Karnataka MLC Election: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. 7 ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Karnataka MLC Election 2026: ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ (Karnataka Legislative Council Election) ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪರಿಷತ್ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತೀ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 7 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದೀಗ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ 6 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಶಾಸಕರ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟು 7 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಬಲವಾಗಲಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 7 ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ:
ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಎನ್.ನಾಗರಾಜು (ಎಂಟಿಬಿ), ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ನಾಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ವಾಲಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.