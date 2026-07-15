/Karnataka Apartment Act 2026: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಕೆಶಿ

Karnataka Apartment Act 2026: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರಣ್ಯ ರೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.. ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ
ಹೌದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯಿದೆ 2026 ರ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಇಂದು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ಡರ್ಗ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. "ನಾನು ಬುಲ್ಡೋಜ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.. ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ... ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಲಂಚ ಅದು, ಇದು ಅಂತಾ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿರತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ..1972 ರ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಓನರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಈ ಎರಡು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು.. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮೀಸ್ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯ ಕರಡು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸಿಎಸ್ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶರವಣ, ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಹಾಗು 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ..