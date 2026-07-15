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  • /Karnataka Apartment Act 2026: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಕೆಶಿ

Karnataka Apartment Act 2026: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಕೆಶಿ

Karnataka Apartment Ownership Act 2026: ಸಾಕ್ಷಾತ್  ಅರಣ್ಯ ರೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್  ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ‌ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (DK Shivakumar) ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ‌ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:04 PM IST
Karnataka Apartment Act 2026: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಕೆಶಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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