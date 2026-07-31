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  • /Karnataka Bandh: ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌! ಹೋಟೆಲ್‌, ಆಟೋ ಸೇರಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ

Karnataka Bandh: ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌! ಹೋಟೆಲ್‌, ಆಟೋ ಸೇರಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ

Karnataka Bandh: ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ (Karnataka Bandh) ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:58 PM IST
Karnataka Bandh: ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌! ಹೋಟೆಲ್‌, ಆಟೋ ಸೇರಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ

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Prajwal B

Prajwal B

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