ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ..?

ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 24, 2026, 11:40 PM IST
  • ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಗೀಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಾನ್‌
  • ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು

ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...
camera icon5
Marriage Predictions 2026
ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!
camera icon6
Shukra Gochar
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!.. ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!.. ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold outlook today
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
bans mobile phone use for children below 16 years of age: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಗೀಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಈಗೀಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಗೀಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.       

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವಂತೆ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಉಪಯೋಗವನ್ನು, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು.. RR ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು!

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಲಸಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಾಗ ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲ IPL ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ RCB ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ.. ಯಾವ ಟೀಮ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌ ಇದೆ?

