ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಊಟದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ : ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಸಿಡಿಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲುಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಲಯವಾರು ವೇತನ ವರ್ಗೀಕರಣ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ (Zones) ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಲಯ-1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಲಯ-2 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಲಯ-3 ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 19,319 ರೂ. ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 31,114 ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ವಲಯ (Zone)
|ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ
|ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ
|ಝೋನ್ 1 (ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ)
|23,376.43
|31,114.02
|ಝೋನ್ 2 (ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು/ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)
|21,251.30
|28,285.47
|ಝೋನ್ 3 (ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ)
|19,319.36
|25,714.07
ಈ ಹಿಂದೆ ಸರಾಸರಿ 16,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ 23,376 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇಎಸ್ಐ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 35 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರೆ? : ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ತಿಂಡಿ-ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ದರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ: ₹40-45 ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹90 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಿಂದ ₹150 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಊಟ: ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟದ ದರ ₹200 ದಾಟಲಿದೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ದರ ₹500 ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಊಟದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ನೇರ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.