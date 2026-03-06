English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಬೇಕಾ..!? ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ

Budget 2026 : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಗರ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿತ್ತು.. ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸದನದಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಯ್ತು.‌ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಚೀಕರ್ ಸದನವನ್ನ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು.. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೊರಗೆ ಚೊಂಬು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿತು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 6, 2026, 07:35 PM IST
BJP Khaali Chambu protest : ಖಾಲಿ ಚೊಂಬಿನಂತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು... ಈ ವೇಳೆ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ದು ಉಪ್ಪು, ಉಳಿ, ಖಾರ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್.. ಇದು ಬರೀ ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಸಾಲ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿದೆ.. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಸಿಎಂ‌ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ,‌ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಬೇಕಾ. ದಾರಿಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ಕುಟುಕಿದ್ರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಓ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು' ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋದ ಟ್ರಂಪ್ ..!  

ಇದೊಂದು ಚೊಂಬಿನ ಬಜೆಟ್ .. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾನಯ್ಯಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.. ಯಾರೋ ಅಪ್ತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಬಜೆಟ್ ನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಯಂದ್ರ ಗುಡುಗಿದ್ರು..

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು .. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಕಮಲ ನಾಯಕರು ಗುಡುಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

