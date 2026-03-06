ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಬೇಕಾ..!? ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ

BJP Khaali Chambu protest : ಖಾಲಿ ಚೊಂಬಿನಂತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು... ಈ ವೇಳೆ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ದು ಉಪ್ಪು, ಉಳಿ, ಖಾರ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್.. ಇದು ಬರೀ ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಸಾಲ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿದೆ.. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಬೇಕಾ. ದಾರಿಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ಕುಟುಕಿದ್ರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಓ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು' ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋದ ಟ್ರಂಪ್ ..!
ಇದೊಂದು ಚೊಂಬಿನ ಬಜೆಟ್ .. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾನಯ್ಯಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.. ಯಾರೋ ಅಪ್ತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಬಜೆಟ್ ನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಯಂದ್ರ ಗುಡುಗಿದ್ರು..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು .. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಕಮಲ ನಾಯಕರು ಗುಡುಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ..