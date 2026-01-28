ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಸದ್ದು : ಕೈ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲ ಪಡೆ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ದೂರವಾಣಿ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.. ಆದು ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರೋದು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೇಲೆ..
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೇಶವಾ ಕೃಪಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರೋಪಿಸಿದ್ರು.
ಈ ವೇಳೆ ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗು ಬಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು.ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ರು.ಇನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಿನಿಷ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆರ್ ಆಶೋಕ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ನ್ನು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜಭವನ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರನಾ..? ನಮ್ಮಗಳ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿಂದೆ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಗ ಳೆಲ್ಲವೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಆಶೋಕ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು,ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜವಬ್ದಾರಿ ಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ. ನಾವು ಅಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪಾದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರೋರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು.ಸದನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೋನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಕೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು..ಈ ವೇಳೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೆರಳಿದ್ರು..ಈ ಮದ್ಯೆ ಅಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಯಾವಗ ಸದನ ದಲ್ಲಿ ಪೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯ ಗದ್ದಲ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತೋ ಬೋಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಸ್ವೀಕರ್ ಸದನ ವನ್ಮ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.