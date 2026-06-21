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  • /BJP Cross Voting: ಶಾಸಕರ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಿಜೆಪಿ! ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ

BJP Cross Voting: ಶಾಸಕರ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ' ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಿಜೆಪಿ! ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ'

Dharmasthala: ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ (Cross Voting) ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:49 PM IST
BJP Cross Voting: ಶಾಸಕರ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ' ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಿಜೆಪಿ! ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ'

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Prajwal B

Prajwal B

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