  • ವರನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಧುವಿನ ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಕೆಚ್!

ವರನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಧುವಿನ 'ಸಿನಿಮೀಯ' ಸ್ಕೆಚ್!

ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ವಧುವೇ ತನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 2, 2026, 07:55 PM IST
  • ವಧುವೇ ತನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
  • ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ರವೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನಾ ಎಂಬುವವರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು.
  • ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ವರನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಧುವಿನ 'ಸಿನಿಮೀಯ' ಸ್ಕೆಚ್!

ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ವಧುವೇ ತನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ದಾಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಪೊಲೀಸರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ವಧು ನಯನಾ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ರವೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನಾ ಎಂಬುವವರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ (Reception) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರ ರವೀಶ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಠಾತ್ತನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರವೀಶ್‌ಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗಾಯಾಳು ವರನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಯನಾಳ ಹೈಡ್ರಾಮಾ:
ಇತ್ತ ರವೀಶ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ವಧು ನಯನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು "ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಈ ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ನೆರೆದವರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಳ ಅತಿಯಾದ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯ:
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ: ನಯನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಸಂಚು: ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಯನಾ, ರವೀಶ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ನೀಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು.
ದಾಳಿ: ನಯನಾಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಗೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರವೀಶ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಯನಾ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವರ ರವೀಶ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ 'ನವರಂಗಿ' ನಯನಾಳ ಆಟ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

