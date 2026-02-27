English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Karnataka Budget 2026: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?

Karnataka Budget 2026: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?

Karnataka Budget 2026: ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 17ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅನುದಾನ ಎತ್ತಿಡಲಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣರ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 27, 2026, 08:32 PM IST
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?
  • ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ
  • ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು

Karnataka Budget 2026: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?

Karnataka Budget 2026: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರುಷದ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ಮುಂಬರುವ 2026ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ..ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟು? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋ ಲಾಭಗಳೇನು? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜನಸಾಮನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುದಾನ ಎತ್ತಿಡಲಿದ್ದಾರೆ..ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ವರುಣ.. ಇಂದು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್​

ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಭ ಪಡೀತಿರೋ ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದೆ..ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್‌  ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿ, ಇನ್‌ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಅರ್ಹ ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ  ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ (ಶಕ್ತಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಯುವ ನಿಧಿ) ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51,000 ದಿಂದ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀರಿಗಿಂತ ಸಲೀಸಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭವೇನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದ್ರೆ..ಒಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ರೂ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಬರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಲು ಸಿಎಂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಖುಲಾಸೆ
 

