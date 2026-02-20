English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

Karnataka bus ticket price : ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 20, 2026, 05:30 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
DA hike
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..
camera icon10
Anosmia
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..
ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಘಟ ಸರ್ಪವೂ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
snake and mongoose fight
ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಘಟ ಸರ್ಪವೂ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?
CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon5
CJ Roy case
CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

Karnataka bus ticket price : ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC) ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮದ ಬಸ್‌ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದರೂ ಸಹ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2027) ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೀಫ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ.

 

Karnataka bus ticket priceKSRTC fare hike updateBMTC ticket newsShakti Scheme KarnatakaRamalinga Reddy statement

Trending News