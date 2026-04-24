ಬೆಂಗಳೂರು : ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಗಳ ಒಳ ಮಿಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಜಯಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ವಸಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ದಲಿತ ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಎದ್ದಿತ್ತು.ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ತೀರ್ವ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು. 101 ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು.ಇದಕ್ಕೆ ಬೋವಿ,ಬಂಜಾರ,ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು.ಆದರೆ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಮನವೋಲೈಕೆ ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ 17 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಲ್ಲಿ 6-6-5 ರಂತೆ ಒಳಮೀಸಲು ಹಂಚಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ 50% ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಳಮೀಸಲು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶೇ 11ರ ಮೀಸಲು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ ಮೀಸಲು ಹಂಚೋಕೆ ಸಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಅದರ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ರೊಸ್ಟರ್ ಪದ್ದತಿಯನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 15% ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 5.25% ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 5.25% ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 4.5 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗೆ ಸೇರುವ 29 ಉಪಜಾತಿ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಶಿಷನ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಮಿಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು.ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಹರ್ಯಾಣ,ಆಂಧ್ರ,ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು,ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಇಡಿ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಲಿದೆ ಅಂತ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇದೇವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗದ್ಗದಿತರಾದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸು ವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾನಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ..ದಲಿತ ಸಮುದಾ ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 101 ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ವಾಗಿ ಮೀಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿಹಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.ಮುಂದೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.