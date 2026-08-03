/20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌.. ಸಂಜೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 03) ಸಂಜೆ 4:05ಕ್ಕೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲೋಕಭವನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
12 ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, 8 ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ:
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 12 ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, 8 ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ:
1. ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ (P. M. Narendraswamy)
2. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ (Sivaraj Thangadagi)
3. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (Rudrappa Lamani)
4. ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ (K. S. Basavanthappa)
5. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (B. Nagendra)
6. ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ (T. Raghumoorthy)
7. B. Z. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (B. Z. Zameer Ahmed Khan)
8. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (Rizwan Arshad)
9. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ (Santosh Lad)
10. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (Madhu Bangarappa)
11. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ (Puttarangashetty)
12. ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ (Mankala Vaidya)
13. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (Ajay Singh)
14. ಎನ್.ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ (N. Chaluvaraya Swamy)
15. ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (K. M. Shivalinge Gowda)
16. ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (H. C. Balakrishna)
17. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ (Gayathri Shanthegowda)
18. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ (Basavaraj Rayareddi)
19. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ (Vijayanand Kashappanavar)
20. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (Laxman Savadi)
21. ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಪೀಕರ್) (G. S. Patil (Speaker))
22. ಎ. ಎಸ್. ಪೊನಣ್ಣ (ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್) (A. S. Ponanna (Deputy Speaker))
ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.