/ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊನೆ ಕಸರತ್ತು: 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 29 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಕಸರತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದು, ಖಾಲಿಯಿರುವ 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 29 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು:
ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಬಳಿ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ, ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಾರ್ಡ್, ಜಾತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆದ್ಯತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 29 ಮಂದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ:
ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೆಸಿವಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 29 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್!
ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವಾರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು,
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ 29 ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ..
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ:
1) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
2) ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್
3) ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್
4) ಯಶವಂತ ರಾಯ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
5) ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ
6) ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
7) ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
8) ವಿಜಯಾನಂದಕಾಶಪ್ಪನವರ್
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ:
1) ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
2) ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
3) ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
4) ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ:
1) ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್
2) ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
3) ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ
4) ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ
5) ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
6) ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ:
1) ಟಿ. ರಘು ಮೂರ್ತಿ
2) ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ
3) ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ
4) ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಮ್
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ:
1) ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
2) ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್
3) ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್
4) ತನ್ವಿರ್ ಸೇಠ್
5) ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ:
1) ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
2) ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು
3) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್
4) ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ
5) ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು
6) ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ