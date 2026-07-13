/Cabinet Expansion: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್? ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ!

Karnataka Cabinet Expansion: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಲವು ಶಾಸಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ, ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ, ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
* ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
* ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
* ಕುಣಿಗಲ್ ರಂಗನಾಥ್
* ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ
* ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
* ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್
* ಪೊನ್ನಣ್ಣ
* ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್
* ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
* ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ
* ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ
* ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್
* ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಂಗನಾಥ್, ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಹಂಚಿಕೆ (ಅಂದಾಜು)
|ಶಾಸಕರು
|ಸಂಭಾವ್ಯ ಇಲಾಖೆ
|ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
|ಸಹಕಾರ / ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
|ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
|ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ / ಐಟಿ
|ಕುಣಿಗಲ್ ರಂಗನಾಥ್
|ಕೃಷಿ / ನೀರಾವರಿ
|ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ
|ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ
|ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
|ಸಾರಿಗೆ / ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ
|ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್
|ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
|ಪೊನ್ನಣ್ಣ
|ಕಾನೂನು / ಅರಣ್ಯ
|ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್
|ಆರೋಗ್ಯ / ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
|ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
|ಶಿಕ್ಷಣ / ಆಹಾರ
|ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ
|ಕಾರ್ಮಿಕ / ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ
|ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ
|ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ
|ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್
|ಯುವಜನ ಸೇವೆ / ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
|ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್
|ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ / ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಈ ಮೇಲಿನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಕೆಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.