ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಸರತ್ತು ಇದೀಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್, ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರುವವರ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ನೀಡುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚೆ:
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜತೆಗೂ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡುವ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ವರಿಷ್ಠರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ನಾಳೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜು 20 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಫಿಕ್ಸ್:
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಸುಮಾರು 50 ಶಾಸಕರು ಲಾಭಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 20 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ 18 ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ಸಚಿವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
1. ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
2. ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ
3. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್
4. ಭದ್ರಾವತಿ ಸಂಗಮೇಶ್
5. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ
6. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
7. ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
8. ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
9. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
10. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ
11. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ
12. ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್
13. ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ
14. ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ/ ಪ್ರಿಯಾಕೃಷ್ಣ
15. ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ
16. ಕೆ.ಷಡಕ್ಷರಿ
17. ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
18. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ
19. ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ
20. ಮಹಂತೇಶ್ ಕೌಜಲಗಿ
21. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ
22. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
23. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
24. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್
25. ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್
26. ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
27. ಟಿ ರಘುಮೂರ್ತಿ
28. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
29. ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್
30. ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ
31. ಜಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್
32. ಜೆ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್
33. ಯುಬಿ ಬಣಕಾರ್
34. ನಂಜೇಗೌಡ
35. ಶಾಂತನಗೌಡ
36. ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣವರ್
38. ಕೋನರೆಡ್ಡಿ
39. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಾವಣಿ
40. ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
41. ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್
42. ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ
43. ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು
44. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್
45. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್
46. ಎಚ್ ಆರ್ ಗವಿಯಪ್ಪ
47. ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ
48. ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
49. ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ
50. ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್