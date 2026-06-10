ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಲಾಭಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಟರಿಂದ ವರ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸಹ ಖಾತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಹಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೆರಳೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ, ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದಾರು ಮಂದಿ ತೆರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೂಲಕವೂ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರು ದೆಹಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಅವರೆಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದೇಗೆ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅವಲತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಖಾತೆ ಕೊಡಿ ಅಂದವನಲ್ಲ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆಯೇ ಆರೋಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸಚಿವರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಟಿ.ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆದೆ ಬಹುತೇಕ ಮಿಸ್ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಮುಂದುವರೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾ ದಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.. ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.