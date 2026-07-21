/ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್? ಜುಲೈ 25ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಹುತೇಕ ಜುಲೈ 25ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 25ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ!
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕಗ್ಗಂಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ! ಸಹಜವಾಗಿ ಕಗ್ಗಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವೂ ಇದೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 21) ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾ, ಜುಲೈ 25ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ:
ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಕೇಳ್ತಾರಾ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ?
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆರು ಸಾರಿ ಸಚಿವ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಖಾತೆನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ಕೇಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತರಹ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳದೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.