/ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ.. ನಾಳೆಯೇ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ..! ಇಲ್ಲವಾದರೆ.. 

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಣ್ಣುಗಳೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕಸರತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಷಾಢಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಮುಗಿಯು ವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಇದಿಗ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಾರು ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹು ಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ.. ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲ ಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯೇ ನೂತನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಪುಟ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಕಾವೇರಿಯ ಕಾವು ಸಹ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಭವಿಷ್ಯವೀಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.ಶಾಸಕರ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ,ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ,ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಮುಗಿವರೆಗೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.