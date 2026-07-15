/ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್.. ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಸಿಎಂಗೆ ಬುಲಾವ್!

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ದಂಡು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಶಾಸಕರು:
ಶಾಸಕರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸನಗೌಡ ತುರವಿನಾಳ್, ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್, ಜೆ.ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಸಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 12 ಶಾಸಕರು ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿಂದ ದೆಹಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರು:
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಲಾಬಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಭೇಟಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಬುಲಾವ್:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಖಾಲಿ 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜುಲೈ 18ರಂದು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ದಿನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 19 ಅಥವಾ 20 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಖಚಿತ:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 19 ಅಥವಾ 20 ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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