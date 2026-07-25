DK Shivakumar Cabinet Expansion : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನವೇ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಲ್ಲೂ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ದಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ತಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್, ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ 20 ರಿಂದ 25 ಶಾಸಕರ ಯೂತ್ ಟೀಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ತಮಗೆ 25 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರ ಸುಳಿವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಈ ದಿಢೀರ್ ನಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯುವ ಶಾಸಕರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಲಕ್ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ..