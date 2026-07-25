Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ನೂತನ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್.. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್..

ನೂತನ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್.. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್..

Karnataka Cabinet Expansion : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕಾವು ಮತ್ತೆ ಏರಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವಾ ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕಸರತ್ತು ತೀವ್ರ ಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಯುವ ಶಾಸಕರ ಬಳಗವೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ತೆರಳಿ, ಶಾಸಕ ಕಂಪ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 25, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:51 PM IST
ನೂತನ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್.. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP protest end : ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ CJP..! ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂದ ಟೀಂ ಚಿರಳೆ
Neet student protest45 min ago
2
Dharmendra Pradhan resigns Education Minister59 min ago
3
Next Education Minister1 hr ago
4
NEET Exam Row1 hr ago
5
BY Raghavendra1 hr ago