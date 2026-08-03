/ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಶಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಕಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೊನೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಚಿವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನೂತನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ನಾಯಕರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಣವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಥಣಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಮಾಗಡಿಯ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶಿವಾಜಿನಗರದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ನಾಗಮಂಗಲದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಸೊರಬದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ನಾಯಕರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್, ವಿಜಯಪುರದ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಹಾವೇರಿಯ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮ್ಹಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬೀದರ್ನ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಹುನಗುಂದದ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ಕನಕಗಿರಿಯ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಘಟಗಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಜೇವರ್ಗಿಯ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಯಕೊಂಡದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ದಂಡೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಲುಕದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಯಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಟಸ್ಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.