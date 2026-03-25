ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ : ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸಾ..!?

ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಮೇ, ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಕೂಡ ಸಚಿವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಲಾಬಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಚಿವರು ಮಾಜಿಗಳಾಗ ಬಹುದು. ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸುಳಿವು ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು. ಅತ್ತ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವೂ ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಯಾ ಗೇಮ್ ಶುರು ಮಾಡ ಬಹುದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯೂ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವ್ರು ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಕೆಲವ ರಷ್ಟೇ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ.ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ನಡುವೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಡಸಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಕೂಸ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..