/ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ, ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ: ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಹಾಲಿ ಸಚಿವ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವಿಷಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ 19 ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2026ರಂದು ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಲಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಾನೂ ಸಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಿಎಂ ವಿವೇಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 135 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 30-33 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದ:
ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನಿತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಅನಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಅಗುತ್ತೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡುವಂತದ್ದೂ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಅನುಭವ, ಪ್ರಿಯಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತಹವರ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಧಿವೇಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರವಾದರೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ, ಹೊರಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ದ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕಷ್ಟ. ಬೈರತಿ, ಯತೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. 15% ಮೀರಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು.