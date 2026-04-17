ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡವಾದ ‘ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ’: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ-ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್?

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗದ್ದಲ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ,ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..ಟೈಂ ಸಿಕ್ಕರೆ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸಿಎಂ - ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ರು..ದಾವಣಗೆರೆ ದಂಗಲ್, ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸರ್ಕಸ್,ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗದ್ದಲ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.ವಿಮಾನ ದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮೂಡಿದೆ..ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಕಿಡಿ: ಗೆಳೆಯನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!
ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗದ್ದಲ ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು..ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೂವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ..ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರೋದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ..ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ ಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಗ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗದ್ದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಚಾರಣೆ
ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್,ನಾವು ದಿನವೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ,ದಿನಾ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ.ನೀವೇ ಸುಮ್ನೆ ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.ನನ್ನ ಗುಂಪು ನನ್ನ ಗುಂಪು ಅಂತೀರಾ.ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪು? ನನ್ನ ಗುಂಪು ಅಂತ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? 140 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಅವರ ಗುಂಪೇ ಅಂತಾ ಗರಂ ಆದ್ರು.ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೋಡೆತ್ತಿನಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಒಳಭೇಗಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ಸ್ಪೋಟ ಗೊಳ್ತಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.