  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಸಿಎಂಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ.. 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ!!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಸಿಎಂಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ.. 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ!!

Chief Ministers of Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.  

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:27 AM IST
    • ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ
    • ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರೇ.
    • ಸಂಪೂರ್ಣ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಸಿಎಂಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ.. 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ!!

Chief Ministers of Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ 25 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ!! ಕೇಳುವಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ. ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.

ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.  

ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (1962-68), ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು (1972-77) ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (2013-2018) ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಂ ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.  

    ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.
    ಕೆ. ಚೆಂಗಲರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ-4 ವರ್ಷಗಳು, 157 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್),
    ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ- 4 ವರ್ಷ 142 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್),
    ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ 73 ದಿನಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ನಂತರ)
    ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 1 ವರ್ಷ, 197 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
    ಬಿ.ಡಿ ಜಟ್ಟಿ 3 ವರ್ಷಗಳು, 302 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) 
    ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ 99 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) 
    ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ, 343 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) 
    ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಂಚೋಳಿ 2 ವರ್ಷ, 293 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 1 ವರ್ಷ, 1 ದಿನ 
    ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ 1 ವರ್ಷ, 225 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
    ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು: ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ 4 ವರ್ಷ, 91 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ  59 ದಿನಗಳು ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು 1 ವರ್ಷ, 318 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) 
    ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ 2 ವರ್ಷ, 363 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) 
    ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 5 ವರ್ಷ, 216 ದಿನಗಳು (2 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ) ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
     ಸೋಮಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ  281 ದಿನಗಳು (ಜನತಾ ಪಕ್ಷ)
     ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 193 ದಿನಗಳು
    ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಂಚೋಳಿ 314 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್),
    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ - 7 ದಿನಗಳು
     ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ, 33 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) 
    ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ, 22 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
     ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ 1 ವರ್ಷ, 172 ದಿನಗಳು (ಜನತಾ ದಳ) 
    J. H. ಪಟೇಲ್ ಚನ್ನಗಿರಿ 3 ವರ್ಷ, 133 ದಿನಗಳು(ಜನತಾ ದಳ)
    ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮದ್ದೂರ್ 4 ವರ್ಷ,  230 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
     ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಜೇವರ್ಗಿ 1 ವರ್ಷ, 251 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
     ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 1 ವರ್ಷ, 253 ದಿನಗಳು ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) 
    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 35 ದಿನಗಳು
     ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 7 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ)
     ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 191 ದಿನಗಳು 
    ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 3 ವರ್ಷ, 67 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ) 
    ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 342 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ) 
    ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 305 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ)
    ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ 4 ದಿನ (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
     ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 6 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ)
     H. D. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 1 ವರ್ಷ, 64 ದಿನಗಳು ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) 
    ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ, 2 ದಿನಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ) 
    ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ – 27 ಜುಲೈ 2021 - 2023 (ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ) 
    ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ- ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಖರ ಎಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Chief Ministers of KarnatakaList of Chief Ministers of Karnataka

